تجديد حبس عصابة متخصصة في سرقة كابلات أعمدة إنارة بالقطامية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس 5 أشخاص بينهم سيدة لقيامهم بسرقة كابلات أعمدة الإنارة بنطاق قسم شرطة القطامية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 5 أشخاص "من بينهم سيدة لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة القطامية حال قيامهم بمحاولة سرقة كابلات خاصة بأعمدة الإنارة وتحميلها على مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ، وبحوزتهم (كمية من الأسياخ وكابلات الكهرباء – كمية من المواسير البلاستيكية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) .

بمواجهتهـــم أقر إثنين من المتهمين قيامهما بقطع الكابلات الرئيسية وبعض الأسياخ الخاصة بأعمدة الإنارة بطريق العين السخنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع للمتهمة المذكورة بمساعدة المتهمين الآخرين.