فعاليات خطة التثقيف السياسى بملوى حول قانون مباشرة الحقوق السياسية

شهدت إدارة الشباب والرياضة بملوى اليوم السبت ١٢ اكتوبر 2024، تنفيذ خطة التثقيف السياسى لشهر اكتوبر لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا إدارة البرلمان والتعليم المدنى بعنوان “مناقشات حول قانون مباشرة الحقوق السياسية”.

شارك حضور اللقاء ما يزيد عن 50 عضوا من أعضاء مراكز شباب نزلة البرشا ، الشيخ حسين ، ابشادات ، قلبا ، الريرمون، وحاضر فى الندوة الدكتور مؤمن شعبان.



وجرى إلقاء الضوء على العديد من المحاور الرئيسية وقد حظيت الندوة بالكثير من أشكال التفاعل بين الحضور والقائمين على إدارتها.

جاء ذلك بحضور رجب عبد العظيم مديرعام ادارة شباب ملوى، اشرف عبد الاعلى مسؤل البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، ابتسام عبد الحميد مسؤل البرلمان بإدارة الفرع.



يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة شباب ملوى بقيادة رجب عبد العظيم مديرعام ادارة شباب ملوى.