تصفية عنصر إجرامي وضبط أخر في مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليويية، من تصفية عنصر إجرامي وضبط أخر لإدارتهم بؤرة إجرامية واتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، بدائرة مركز شرطة قليوب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بورود إخطارًا من فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بقيام عنصريين إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة قليوب.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة قليوب، قيام عنصريين إجراميين شديدي الخطورة بإدارة بؤرة إجرامية بقرية ناى بدائرة المركز متخذين قرية ناي مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين وتكدير الأمن العام.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى التوصل إلى مكان تواجد المتهمين، وجرى مداهمة البؤرة الإجرامية، وعند رؤية المتهمين لضباط الشرطة أطلقوا صوبهم أعيرة نارية فبادرتهم القوة باطلاق النيران مما أسفر عن تصفية عنصر إجرامي وضبط المتهم الآخر.

وبتفتيش المكان عثر على مواد مخدرة مختلفة الأنواع منها حشيش وهيروين وآيس وأسلحة نارية بندقية آلي وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات تستخدم على الأسلحة المضبوطة.

وبمواجهته اعترف بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخيره للدفاع عن تجارتهما الآثمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.