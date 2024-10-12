دوري الأمم الأوروبية.. روبرتسون يقود تشكيل منتخب إسكتلندا أمام كرواتيا

أعلن ستيف كلارك، المدير الفني لمنتخب إسكتلندا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كرواتيا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

يحل منتخب إسكتلندا، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره كرواتيا بملعب ماكسيمير ستاديون، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أندرو روبرتسون نجم ليفربول الإنجليزي، تشكيل منتخب إسكتلندا أمام كرواتيا، رفقة زميله بن دوك.

ويتذيل منتخب إسكتلندا جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية بلا نقاط، بينما يأتي منتخب كرواتيا في وصافة الترتيب برصيد 3 نقاط، خلف منتخب البرتغال المتصدر بـ6 نقاط.

تشكيل منتخب إسكتلندا أمام كرواتيا

حراسة المرمى: كريج جوردون

خط الدفاع: أنتوني رالستون - جون سوتار - جرانت هانلي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: بيلي جيلمور - سكون مكتوميناي - كيني مكلين

وفي الهجوم: بن دوك - ليندون ديكس - ريان كريستي.