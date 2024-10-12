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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخين أطلقا من شمال غزة و15 صاروخا من لبنان

صاروخين
صاروخين
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم "السبت" أن صاروخين أطلقا على عسقلان منذ ساعات من شمال غزة وسقطا في أرض مفتوحة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
ونقلت منصة صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش في بيان آخر "إن نحو 15 صاروخًا تم اطلاقهم من لبنان باتجاه شمال إسرائيل،وأن بعض الصواريخ تم اعتراضها ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

الجيش الإسرائيلي غزة صاروخين