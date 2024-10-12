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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس بلدة لبنانية: لا يوجد مكتب لحزب الله بالبلدة والغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية

لبنان
لبنان
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نفى رئيس بلدية برجا في محافظة جبل لبنان العميد حسن سعد، ما تم تداوله حول استهداف مركز لحزب الله ببلدة برجا في غارة إسرائيلية.


وأوضح العميد حسن - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه لا يوجد مكتب لحزب الله في البلدة، مشيرا إلى أنه ما تم استهدافه شقة سكنية مأهولة.


وأشار إلى أن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 14 آخرون بجروح، اليوم، جراء غارة إسرائيلية على بلدة برجا في قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان.


وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت -في وقت سابق اليوم /السبت/- ارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء والجرحي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان وحتى أمس /الجمعة/ إلى 2255 شهيدا، و10 آلاف و524 جريحا.

غارة إسرائيلية لحزب الله