رئيس بلدة لبنانية: لا يوجد مكتب لحزب الله بالبلدة والغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية

نفى رئيس بلدية برجا في محافظة جبل لبنان العميد حسن سعد، ما تم تداوله حول استهداف مركز لحزب الله ببلدة برجا في غارة إسرائيلية.



وأوضح العميد حسن - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه لا يوجد مكتب لحزب الله في البلدة، مشيرا إلى أنه ما تم استهدافه شقة سكنية مأهولة.



وأشار إلى أن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 14 آخرون بجروح، اليوم، جراء غارة إسرائيلية على بلدة برجا في قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت -في وقت سابق اليوم /السبت/- ارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء والجرحي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان وحتى أمس /الجمعة/ إلى 2255 شهيدا، و10 آلاف و524 جريحا.