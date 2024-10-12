شعبة المستوردين: مطلوب ترحيل ضريبة القيمه المضافه لمرحلة تداول المنتج النهائي

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، يعكس إتجاه الدولة المصرية نحو تعظيم التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التصديرية.

أوضح قناوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن قطاع الأعمال الصناعي جاهز لإحلال كثير من المنتجات المستوردة بمنتج محلي بدعم من الحكومة المطلوب منها المزيد من المحفزات الاستثمارية.

أكد عماد قناوي، أن الصناع في حاجة ملحه لترحيل ضريبة القيمة المضافة من مستلزم الإنتاج آلي مرحلة تداول المنتج النهائي، وحساب وفحص الضريبة العامة (ضريبة الدخل) سنويا وتقسيط الضريبة علي ١٢ شهرا دون فائدة وعدم جواز الإخضاع للفحص مرة أخرى وإلغاء جواز إخضاعه للفحص لمدة ٥ سنوات.

كما طالب بضرورة صرف المساندة التصديرية خلال ٣ شهور بحد أقصى من استلام مستند التصدير لجهة الصرف ويكون نقديا بعيدا عن محاولة إخضاعه للمقاصة من المطالبات الحكومية.



وأكد أن الحكومة إذا استجابت لهذه المطالب فسنستطيع الجزم بأننا قادرون على إحلال المنتج المحلي محل المستورد في مجالات وقطاعات شتى.

وطالب عماد قناوي، الحكومة بمساندة حقيقية وبقرار جريء بإعادة النظر في الإجازات فيما يخص الجهات المرتبطة باستيراد الخامات وتصدير المنتجات والتحويلات النقدية البنكية واستلام النماذج، والفحص من الرقابة علي الواردات والصادرات والتخليص في المنافذ الجمركية والإفراجات الجمركية.

وأوضح أن تكون الإجازات بالتدوير وأن تعمل هذه الجهات على مدار الأسبوع من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، حتى يكون عنوان المرحلة "العمل والإنتاج فيه نجاه " والعمل لتعويض ما فات.



حتى يجني الجميع ثمار العمل والإنتاج المتمثلة في توافر المنتج المحلي وسد الفجوة وتوافر المنافسة التي تؤدي للوصول للأسعار العادلة وتزيد موارد الدولة من الحصيلة الجمركية والضريبية فالخبر كل الخير في العمل والإنتاج.

واعتبر قناوي الضرر كل الضرر في إجازات تمثل ٤٠٪؜ من أيام السنة.



وأكد أن الصناع ينتظرون القرار منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضرب به المثل والقدوة في العمل طوال الوقت من الفجر يوميا حتى يوم الجمعة.

كما أشاد بقرار إسناد وزارة الصناعة لرجل لا يألوان جهدا ويعمل على مدار الساعة بلا راحة متمثل في معالي الفريق كامل الوزير.