دوري الأمم الأوروبية.. مودريتش يقود تشكيل منتخب كرواتيا أمام إسكتلندا

أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إسكتلندا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

يستضيف منتخب كرواتيا، اليوم السبت، نظيره إسكتلندا على ملعب ماكسيمير ستاديون، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المخضرم لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، تشكيل منتخب كرواتيا أمام إسكتلندا، ليستمر في تمثيل منتخب بلاده في عامه الـ39.

يحتل منتخب كرواتيا وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 3 نقاط، خلف منتخب البرتغال المتصدر بـ6 نقاط، بينما يتذيل منتخب إسكتلندا الترتيب بلا نقاط.

تشكيل منتخب كرواتيا لمواجهة إسكتلندا

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوسيب شوتالو - كاليتا كار - جوشكو جفارديول

خط الوسط: إيفان بيرسيتش - لوكا مودريتش - ماريو باساليتش - بورنا سوسا

وفي الهجوم: لوكا سوشيتش - إيجو ماتانوفيتش - أندريه كراماريتش.