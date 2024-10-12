تموين الجيزة تضبط منشأة زيوت سيارات مقلدة بالغش التجاري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة حملة تفتيش علي إحدى المنشآت التي تتلاعب بالغش التجاري في منتج "زيوت السيارات " وتقليد عدد من الماركات المشهورة من زيوت السيارات وذلك بمنطقة قرية ابو صير مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وداهمت “التموين” المنشأة، وبالتفتيش تبين ان المكان عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة ادوار ، والدور الثالث عبارة عن مكان التعبئة وبه خط تعبئة وخزانات للزيت السائب ومخزن للجراكن الفارغة للماركات المشهورة والدور الثانى والارضى مخازن للمنتج النهائى من الزيت معبأ بجراكن لمعظم الماركات المشهورة.

وتحفظت على الكميات المضبوطة من الزيت السائب باجمالى كمية ١٤.٥ طن معبأة فى خزانات بلاستيك، وكذلك تم التحفظ على الجراكن المعبأة بعدد ١٦٠٠ جركن ماركات مختلفة باجمالى ٢١.٥ طن، وبذلك تكون اجمالى الكمية المضبوطة ٣٦ طن زيوت سيارات مقلدة ومعاد تدويرها، كما تم التحفظ على خط الانتاج والآت المستخدمة فى التعبئة والتغليف وعدد ٢٥٠٠ جركن فارغ لماركات مختلفة.

وحررت "التموين" المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى ن الحملة التموينية والرقابية كانت برفقة ياسر حنفى مدير عام التجارة واحمد عثمان ومحى اسماعيل وسلطان النجار واحمد عبد الونيس من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.