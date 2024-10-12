"مياه الشرقية" تنظم حملات توعية واستطلاعات لآراء المواطنين

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع القطاع التجاري وفرع الشركة بأبو حماد اليوم حملات توعية واستطلاعات لآراء العملاء وتنشيط الحصيلة خلال تواجد سيارة خدمة العملاء بالمركز سعيا من الشركة نحو تقديم خدمة أفضل للمواطن والتي تأتي على أولوية أهداف المبدارة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، يأتي ذلك في اطار خطة التوعية الموضوعة من قبل الشركة القابضة لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع والتوعية بتقنين الأوضاع وسداد المتأخرات بجانب ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين من خلال حملات التوعية والزيارات الميدانية.

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي أهمية مثل هذه الحملات لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد إستخدام المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي و التعريف بآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضى ، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء، وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.

وأشاد ابو حلاوة، علي أهمية الوصول لكافة الفئات وهذا يحقق رسالة الشركة للحفاظ عل المياه وتحقيق أمن مائي مستدامة والحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي .

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