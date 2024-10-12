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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة قناة السويس تعرض فيلم "السرب" ضمن احتفالات نصر أكتوبر

جامعه قناه السويس
جامعه قناه السويس
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تعرض جامعة قناة السويس غداً الأحد،  فيلم "السرب" بقاعة الاحتفالات الكبرى في تمام الساعة الخامسة مساءً، في إطار احتفالات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك كجزء من الأنشطة الوطنية التي تنظمها الجامعة، بتنفيذ وإشراف الدكتور محمد مصطفى الباز، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، وعبدالله عامر، مدير عام رعاية الشباب، وياسر عبدالمجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية.

وذكرت الجامعة أن الدعوة مفتوحة لجميع طلاب ومنتسبي جامعة قناة السويس للمشاركة في هذه الفعالية التي تخلد ذكرى انتصارات أكتوبر.

اسرة طلاب من أجل مصر الدكتور محمد مصطفى أنت حمد مصطفى جامعة قناة السويس