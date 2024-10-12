الصحة اللبنانية: 2255 شهيدا و10524 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت ارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء والجرحي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان وحتى أمس الجمعة إلى 2255 شهيدا، و10 آلاف و524 جريحا.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم إلى أن غارات الاحتلال الإسرائيلي أمس على لبنان أسفرت عن 26 شهيدا وإصابة 144 آخرين بجروح.

وأوضحت أن حصيلة شهداء وجرحى أمس توزعت كالتالي: في جنوب لبنان 17 شهيدا و62 جريحا، وفي النبطية 3 شهداء و41 جريحا، وفي البقاع شهيد و22 جريحا، وفي بعلبك الهرمل 5 شهداء و19 جريحا.

وفي السياق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات على بلدات شحور، وزبقين، وشقرا، ووادي جيلو في قضاء صور.