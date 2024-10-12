وزير الري يلتقي نظيره العراقي لبحث تعزيز التعاون

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، وذلك قُبيل انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع.

وأعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بالوزير العراقي في بلده الثانى مصر، ومن جانبه أعرب ذياب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات كافة.

وأشار الدكتور سويلم لتشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق مما يدفع لتعزيز التعاون لتحسين عملية إدارة المياه ، ومواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب العراقى للمشاركة فى اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe التى ستعقد ضمن فعاليات "اسبوع القاهرة السابع للمياه" ، وأيضا المشاركة بالجلسة التحضيرية المزمع عقدها للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمزمع عقده بالمملكة العربية السعودية فى عام ٢٠٢٦ بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والسنغال .

وتم خلال اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، والمقاومة البيولوجية للحشائش المائية ، والتعامل مع ورد النيل بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .

الجدير بأنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية للتعاون فى مجالات ( الري الحديث ، معالجة وإعادة إستخدام المياه ، القضاء على التصحر ، مقاومة الحشائش المائية ، هيدروليكا الأنهار والشواطئ ، نوعية المياه والرسوبيات ، الإصلاح المؤسسي والتشريعي ، حماية الشواطئ) ، وتم تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة من الجانبين ، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين والتي قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للعراق وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل يعكس مجالات التعاون بين البلدين .