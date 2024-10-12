مياه القاهرة: ورشة عمل وندوة توعوية حول المياه في معهد فتيات العباسية الأزهري

شهد معهد فتيات العباسية الإعدادي الأزهري تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية الهامة التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية المياه وطرق ترشيد استهلاكها، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم.

وشملت هذه الأنشطة ورشة عمل عملية في مجال السباكة، حيث تم تدريب الطالبات على كيفية إصلاح الأعطال البسيطة في السباكة المنزلية، وكيفية التعامل مع الأدوات الأساسية المستخدمة في هذا المجال.

ونظم المعهد ندوة توعوية تناولت أهمية المياه كعنصر أساسي للحياة، وطرق الحفاظ عليها من التلوث والإهدار، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات المستخدمة في ترشيد استهلاك المياه.

يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الطالبات من المعرفة اللازمة للحفاظ على المياه وتجنب هدرها، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن من خلال اكتساب مهارات عملية جديدة، كما يساهم في نشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

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