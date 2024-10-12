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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على جثة مسنة فى حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة السلام

جثة-أرشيفية
جثة-أرشيفية
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عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة مسنة فى حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة السلام. 

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا عن بوجود جثة لسيدة مسنةداخل مسكنها،وبالأنتقال والفحص، عثر على جثة سيدة مسنة  مُسجاة على وجهها في غرفة النوم، في حالة تعفن واضح، وكانت ترتدي ملابسها كاملة، عُثر بجوار الجثة على جميع متعلقات الضحية، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود أي بعثرة في محتوياتها.

وبسؤال  نجليتها ونجلتها، أفاد أحدهما بأنه ترزي ويعيش في منطقة الشرابية، بينما تعيش شقيقته في الشروق، وأوضحا أنهما قدما للاطمئنان على والدتهما ليكتشفا وفاتها، وأكدا أنها كانت تعاني من آثار جلطة دماغية وأمراض الشيخوخة،  لم يشتبه فيه نجلاها بأي شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

أجهزة الأمن بالقاهرة العثور على جثة بمنطقة السلام