هل تأثرت المنطقة اقتصاديًا من استمرار الحروب في المنطقة.. محلل اقتصادي أردني يجيب

قال الدكتور عامر الشوبكي، المحلل الاقتصادي الأردني، إن استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان أثر على الوضع الإقتصادي إقليميًا وعالميًا وأن الوضع أصبح بدرجة عالية من الخطورة تفوق الخطورة التي رافقت أحداث جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، سواء على دول المنطقة أو على اقتصاد العالم.

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامجها «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك دول متأثرة إقتصاديًأ بشكل شديد، هي طرف رئيسي في النزاع الإسرائيلي والفلسطيني واللبناني، ودول الجوار الأردن ومصر، موضحا أن هذه الدول تعاني بشكل كبير من المخاطر التي أثرت على قطاع السياحة والنقل وإردات قناة السويس بالنسبة لمصر، وأيضا ارتفاع بعض السلع نتيجة نقل إيصالها أو تصديرها من هذه البلدان المحطية.

تابع أن تركيا متأثرة إقتصاديًا من تلك الحرب نتيجة تعثر الملاحة في خليج السويس، والسعودية ودول حوض البحر الأحمر موضحا أن المخاطر التي استجدت بدخول إيران لهذا الصراع القائم، بالإضافة لإرتفاع اسعار الطاقة ، التي ارتفعت 13% في الـ10 أيام الماضية منذ اليوم الأول من أكتوبر، وأيضا أسعار الغاز على أروربا التي ارتفعت 7% فقط من مخاطر حدوث نقص بالامتدادات من جانب إيران أو المنطقة التي تورد ثلث نفط العالم .