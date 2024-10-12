رئيس الوزراء العراقي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا جهود وقف الحرب في غزة ولبنان

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت في خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جهود وقف الحرب في غزة ولبنان وإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس ماكرون، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التباحث في قضايا تتصل بالوضع الراهن في المنطقة والاستمرار بتنسيق المواقف في هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها المنطقة والعالم، حيث أكدا أهمية توجيه كل الجهود نحو وقف الحرب وإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، اللذين يتعرضان لهجمات عدوانية مباشرة.



وأضاف البيان أن الاتصال تناول كذلك الدعوة التي أطلقها مؤخرا الرئيس ماكرون لإيقاف توريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي في حربه العدوانية ضد غزة ولبنان، والتأكيد على أهمية تعضيد هذه المبادرة وتوسعة نطاق العمل بها، لاسيما أن الحرب المستمرة على الشعبين الفلسطيني واللبناني تمثل اعتداءات ضدّ الإنسانية، وتستوجب موقفا جادا من جانب المجتمع الدولي.



وأكد السوداني استعداد بلاده للمشاركة في مؤتمر سيدعو له الرئيس ماكرون في باريس، لحشد الجهود الدولية والإقليمية نحو تثبيت الأمن في المنطقة، وتقويض آثار الحرب العدوانية وتداعياتها وتقليل الخسائر التي ستنجم عنها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى تحرك العراق لعقد مؤتمر مماثل في العاصمة بغداد.