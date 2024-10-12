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السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه الشرب بالجيزة تستقبل فريقاً طبياً لتقديم الخدمات الصحية للعاملين

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية
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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فريقاً طبياً من الإدارة الصحية بالوراق؛ لتقديم الخدمات الصحية للعاملين بالشركة، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية الصحية التي تستهدف دعم صحة المواطنين، حيث قدم الفريق الطبي خدماته الصحية على مدار أربعة أيام، بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة.

وفي سياقٍ متصل، وفي إطار تعزيز التثقيف الصحي، نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة، ندوة تثقيفية، سلط، خلالها مسؤولو الصحة، الضوء على أهمية الصحة العامة للمرأة، وكيفية الوقاية من الامراض.

تأتي تلك الفعاليات في إطار التعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الصحة بالجيزة.

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