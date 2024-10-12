لبنان: 15 غارة على "عيتا الشعب".. وعودة التيار الكهربائي لمدينة صور بعد انقطاع 4 أيام

شنت طائرات الإحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 غارة على الأحياء السكنية لبلدة "عيتا الشعب" بمحافظة النبطية اللبنانية، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن بلدة عيتا الشعب في محافظة النبطية تتعرض منذ منتصف الليل وطوال ساعات اليوم لعدوان جوي إسرائيلي موسع، مشيرة إلى قيام طائرات الاحتلال الحربية بشن أكثر من 15 غارة بالتزامن مع قصف مدفعي مركز.

وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني يعملون على نقل الشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين أصيبوا جراء الغارة التي استهدفت بلدة دير بللا في جرود البترون، والذين تم نقلهم إلى مستشفيات تنورين والكورة، فيما تتواصل عملية البحث في الموقع الذي أصابته الغارة.

من ناحية أخرى، عملت فرق الصيانة في مدينة صور على صيانة خطوط الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع استمر 4 أيام.