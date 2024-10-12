ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان: 15 غارة على "عيتا الشعب".. وعودة التيار الكهربائي لمدينة صور بعد انقطاع 4 أيام

غارة على لبنان
غارة على لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت طائرات الإحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 غارة على الأحياء السكنية لبلدة "عيتا الشعب" بمحافظة النبطية اللبنانية، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز.


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن بلدة عيتا الشعب في محافظة النبطية تتعرض منذ منتصف الليل وطوال ساعات اليوم لعدوان جوي إسرائيلي موسع، مشيرة إلى قيام طائرات الاحتلال الحربية بشن أكثر من 15 غارة بالتزامن مع قصف مدفعي مركز.
وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني يعملون على نقل الشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين أصيبوا جراء الغارة التي استهدفت بلدة دير بللا في جرود البترون، والذين تم نقلهم إلى مستشفيات تنورين والكورة، فيما تتواصل عملية البحث في الموقع الذي أصابته الغارة. 
من ناحية أخرى، عملت فرق الصيانة في مدينة صور على صيانة خطوط الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع استمر 4 أيام.

لبنان غارة عيتا الشعب التيار الكهربائى طائرات الاحتلال الإسرائيلي