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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية سحيم بالغربية

جانب من القافله
جانب من القافله
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نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية سحيم التابعة لمركز السنطة، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة" ومبادرة " بداية جديدة" للتنمية، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتور محمود عيسي نائب محافظ  الغربية.

 

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التي ضمت مدير الإدارة البيطرية بمركز السنطة، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  816 حيوان وماشية ،و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

 

وأضاف " عبدالعزيز" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

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