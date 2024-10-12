استشهاد 6 فلسطينيين بينهم امرأة في قصف إسرائيلي بقطاع غزة

استشهد 6 فلسطينيين بينهم امرأة على الأقل،وأصيب آخرون، مساء اليوم "السبت"،إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومخيم المغازي وسط القطاع.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مركز الوسطى بمخيم المغازي وسط القطاع،مما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.



وذكرت الوكالة أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة الهرش في حارة اليافوية وسط مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين بينهم امرأة وإصابة آخرين، بالتزامن مع إطلاق وابل من القنابل الدخانية في أجواء شارع الجلاء شمالا.



وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، ومجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوبا، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،175 مواطنا، وإصابة 98،336 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفي ذات السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في منطقة المثلث، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى لإصابات بالاختناق.