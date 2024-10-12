الأردن: إجلاء 35 مواطنا من لبنان ووصول طائرة تحمل 15 طن مساعدات إلى مطار "رفيق الحريرى"

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إجلاء 35 مواطنًا من لبنان عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة في بيان، اليوم السبت "إن عدد الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر طائرتين لسلاح الجو الملكي بلغ 79 مواطنًا، وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان"، موضحا أنه منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى الآن وصل 3285 مواطنا أردنيا إلى المملكة قادمين من لبنان من خلال مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت برًا من خلال مركز حدود جابر.

وأشار إلى أن السفارة الأردنية في بيروت، وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، تتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط في تسيير رحلات إضافية إلى المملكة وتخصيص مقاعد خاصة للمواطنين الأردنيين الراغبين في العودة إلى المملكة، إضافة إلى المساعدة في تأمين العودة برًا إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية.

ولفت إلى استمرار خلية الأزمة المشتركة من أجهزة الدولة في إجلاء المواطنين الأردنيين من لبنان، وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، مؤكدا أن السفارة الأردنية في لبنان على تواصل مستمر مع أبناء الجالية، وأنهم جميعًا بخير ولم تسجل بينهم أية إصابات بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

وجدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية الدعوة للمواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان والراغبين في المغادرة، إلى التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية.

وفي سياق متصل، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اليوم، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني محمّلة بـ15 طنا من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم بعض القطاعات في لبنان ومساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها.