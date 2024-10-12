إجراء 896 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار ببني سويف

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف،إنه خلال الفترة من 6/1 حتى اليوم 10/12 خلال هذا العام، تم إجراء 896 عمليه جراحية، بجميع مستشفيات المحافظة، ضمن مبادرة الفريق الواحد، والتي أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.



و أوضحت وكيل وزارة الصحة، أن العمليات التي تم إجراؤها تنوعت ما بين عمليات رمد كتاركت ( مياه بيضاء) وعمليات جراحيه ومسالك وعظام أنف وأذن ،مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات ،بمستشفيات المحافظة،تحت إشراف ومتابعة فريق العلاجى من المديرية ،بحضور الدكتور محمد الجبالى مدير الطب العلاجى والدكتورة دعاء صلاح مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد عبد السلام مدير المستشفى.

ووجهت الدكتورة وكيل الوزارة الشكر للأطباء و المعاونين على ما بذلوه من جهود لخدمه المرضى.