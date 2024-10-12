أستاذ علوم اقتصادية: اقتصاد فلسطين يتدهور منذ أكثر من عام بسبب الاحتلال

قال الدكتور نصر عبدالكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية، إن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض للتدهور منذ أكثر من عام، نتيجة لعدوان الاحتلال المستمر من احتياجات واقتحامات وعمليات اغتيال على غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أنه لم يعد في غزة ما يمكن تسميته باقتصاد، فالاقتصاد في غزة متعطل بنسبة 95%.

وأضاف أستاذ العلوم الاقتصادية، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامجها «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تدهور الاقتصاد انعكس على البطالة وحالة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية واحتياجاتهم من المساعدات الإنسانية، متابعًا: «في الضفة الغربية ربما يكون الوضع أقل سوءًا لكنها تضررت من اجتياحات الاحتلال».

وواصل: «التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية نتج عن حرمان العمال من العمل وإرباك الحياة التجارية في الداخل، بالإضافة إلى قطع الاحتلال لأوصال الضفة الغربية، وكذلك السلطة أصبحت مأزومة، والأوضاع الاقتصادية في المنطقة في الوقت الحالي تعتمد على السيناريو العسكري».