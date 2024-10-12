ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم اقتصادية: اقتصاد فلسطين يتدهور منذ أكثر من عام بسبب الاحتلال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور نصر عبدالكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية، إن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض للتدهور منذ أكثر من عام، نتيجة لعدوان الاحتلال المستمر من احتياجات واقتحامات وعمليات اغتيال على غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أنه لم يعد في غزة ما يمكن تسميته باقتصاد، فالاقتصاد في غزة متعطل بنسبة 95%.

وأضاف أستاذ العلوم الاقتصادية، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامجها «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تدهور الاقتصاد انعكس على البطالة وحالة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية واحتياجاتهم من المساعدات الإنسانية، متابعًا: «في الضفة الغربية ربما يكون الوضع أقل سوءًا لكنها تضررت من اجتياحات الاحتلال».

وواصل: «التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية نتج عن حرمان العمال من العمل وإرباك الحياة التجارية في الداخل، بالإضافة إلى قطع الاحتلال لأوصال الضفة الغربية، وكذلك السلطة أصبحت مأزومة، والأوضاع الاقتصادية في المنطقة في الوقت الحالي تعتمد على السيناريو العسكري».

الاقتصاد الفلسطيني البطالة التدهور الاقتصادي الضفة الغربية تدهور الاقتصاد مساعدات غزة والضفة الغربية