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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ سوهاج يكرم حفظة القرآن الكريم بملعب برديس الرياضي بالبلينا

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
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أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، لحضور احتفال تكريم حفظة القرآن الكريم، والذى أقيم بملعب برديس الرياضي، بمركز البلينا، ضمن مسابقة "ابن الإسلام"، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا.

وتعد مسابقة "ابن الإسلام" لحفظ القرآن الكريم، واحدة من أقدم مسابقات حفظ القرآن الكريم في المنطقة، وأسسها شباب نجع محمد ببرديس عام 2006 برعاية وزارة الأوقاف،  وتهدف إلى تشجيع النشىء على الإهتمام بحفظ القرآن الكريم.

وتضم المسابقة ثمانية مستويات "المستوى الاول حفظ جزء من القرآن الكريم، المستوى الثاني حفظ جزأين من القرآن الكريم، المستوى الثالث حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، المستوى الرابع حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم، المستوى الخامس حفظ ربع القرآن الكريم، المستوى السادس حفظ نصف القرآن الكريم، المستوى السابع حفظ ثلاثة ارباع القرآن الكريم، المستوى الثامن حفظ القرآن الكريم كاملا.

وكرم نائب المحافظ في نهاية الحفل الفائزين، ووزع الجوائز عليهم، ناقلا لجميع الحضور تحيات المحافظ. 

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