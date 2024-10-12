أنهت حياتها داخل مركز جراحة القلب .. أول صورة لـ "ممرضة جامعة المنصورة"

نعى عدد كبير من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، "أسماء.ر"، 28 عاما، ممرضة بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، والتي عُثر عليها متوفاة داخل غرفة الإفاقة بأحد طوابق المركز، وسط ترديد عدد من زملائها إقدامها على التخلص من حياتها لتعرضها لضغوط نفسية بعد انفصالها عن زوجها وقيامه بالتشهير بها.

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة ممرضة جامعة المنصورة:

وكشف أحد زملاء المتوفاة لـ"البوابة نيوز"، قيام المتوفاة بالتخلص من حياتها بتناول عقار"ديرميكم" المخدر والذي يستخدم فى العمليات الجراحية، وقامت بأخذ كمية كبيرة منه داخل غرفة الإفاقة، وعثر بجانبها على أمبول العقار بعد ان قامت تعاطيه عن طريق الحقن .

وقال زميل الضحية الذي رفض كشف إسمه،إنه كان دائم التواصل مع الضحية وتشكو من تعرضها لأزمة نفسية شديدة بعد انفصالها، وقيام طليقها بالطعن فى شرفها.

وأضاف المصدر، أن الممرضة كانت تتواصل معه بصفة مستمرة، مشيراً إلى أن آخر مكالمة بينهما جرت الخميس الماضي، وكانت تشكو له من تعرضها اكتئاب حاد وتفكر فى التخلص من حياتها بعد زواجها من زميل لها يعمل فني تمريض، و انفصالها عنه بعد أسبوع من زواجهما، وقيامه بالتشهير بها والطعن فى شرفها، حتى قامت بتحرير محضر ضده والحصول على حكم قضائي، إلا أنه حصل على إجازة من عمله وسافر للعمل فى إحدى الدول العربية.

ممرضة تنهي حياتها داخل عملها بمركز جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة تأمين المستشفيات الجامعية للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بالعثور على ممرضة داخل غرفة بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية"جثة هامدة".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة قسم أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وفاة "أسماء.ر"، 28 عامًا، ممرضة بالمركز.

وأكد عدد من زملائها، أن المتوفاة كانت تقضي عملها ضمن الشفت المسائي وقامت بالمرور وفقا لجدول تشغيلها، إلا أنها اختفت عن الأنظار حتى جرى العثور عليها متوفاة وسط شكوك بانتحارها لتعرضها لضغوط نفسية.

و أضافوا أن الممرضة طلبت اكثر من مرة نقلها نظرا للضغوط التي تمر بها، وطالبت من رؤسائها الموافقة على نقلها، قبل أن تقدم على هذه الخطوة.

جرى إيداع جثمان المتوفاة داخل ثلاجة حفظ الموتى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي بأشرت التحقيقات.