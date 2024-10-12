«الصليب والهلال الأحمر»: فتحنا نداء طوارئ للبنان بـ 200 مليون فرنك سويسري

قال الدكتور محمد حمد، مدير وحدة التخطيط بالصليب والهلال الأحمر، إن هناك تحديين كبيرين للغاية يواجهان الصليب والهلال الأحمر، التحدي الأول هو التمويل، فالأزمة في لبنان لم تبدأ منذ 3 أسابيع لكن بداية الأزمة كانت في غزة منذ عام تقريبا، وبهذا الصدد فتح الاتحاد الدولي نداء طوارئ بواقع 200 مليون فرنك سويسري، لكن حتى الآن لم يصل مقدار التمويل في هذا النداء سوى 12 % فقط.

وأضاف «حمد»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في بداية تصاعد الأزمة في لبنان جرى صرف كاستجابة طارئة 2 مليون فرنك سويسري للصليب الأحمر اللبناني لاستمرار تقديم خدماته، لافتا أن الصليب الأحمر اللبناني في مطلع أسبوع للاستجابة، صرف نصف مليون دولار أمريكي في أسبوع واحد لكي يستمر في قدرته التشغيلية.

وأشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في محاولة توفير الحماية والوصول للخدمات الإسعافية الذي يقدمها الصليب الأحمر اللبناني للأماكن المتضررة بصورة مباشرة، حيث ينسق بشكل كامل مع الحكومة اللبنانية كطرف أول ومع قوات الأمم المتحدة الموجودة بصورة مؤقتة في الجنوب اللبناني، ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوصول إلى الأماكن هذه دون المساس بها.