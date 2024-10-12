بعد قطع علاقاتها مع إسرائيل.. كل ما تريد معرفته عن نيكاراجوا

أعلنت دولة نيكاراجوا، أمس الجمعة، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وذلك في إطار انتقادات علنية لحكومة رئيس نيكاراجوا، دانيال أورتيجا، بسبب العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة، وذكرت روزاريو موريو، نائبة الرئيس وزوجة أورتيغا، في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية، أن "رئيسنا طلب من وزارة الخارجية اتخاذ الخطوات اللازمة لقطع العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر فاشية ومجرمة"، مضيفةً أن إسرائيل "ترتكب إبادة جماعية".

نيكاراجوا

كل ما تريد معرفته عن نيكاراجوا

يُعتبر هذا القرار رمزيًا في الغالب، نظرًا لضعف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث لا تمتلك إسرائيل سفيرًا في ماناغوا، وتجدر الإشارة إلى أن نيكاراجوا قد استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في 28 مارس 2017، بعد أن كانت قد قطعتها عام 2010، وفي هذا الإطار، تقدم لكم "البوابة نيوز" أشهر المعلومات عن دولة نيكاراجوا، وفقًا لما تم نشره بالموقع الرسمي "IFAD" الخاص بالاستثمار في السكان الريفيين.

1- جمهورية ديمقراطية في أمريكا الوسطى، وهي أوسع دولة من بين دول البرزخ الجغرافي الذي يربط أمريكا الشمالية بأمريكا الجنوبية، وفي نفس الوقت أقلها كثافة سكانية، ويحد نيكاراجوا من الشمال الهندوراس ومن الجنوب كوستاريكا وتطل شرقا على البحر الكاريبي وغربا على المحيط الهادي.

2- على الرغم من الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستمر الذي شهدته نيكاراجوا خلال العقد الأخير فإنها لا تزال البلد الذي بلغ فيه نصيب الفرد من الدخل 2068 دولاراً أمريكياً مسجلاً بذلك أدنى مستوى له في بلدان أمريكا الوسطى في عام 2015.

3- في عام 2011، بلغت معدلات الفقر إجمالاً 42.5 في المائة، ويعيش 14.6 في المائة من السكان في فقر مدقع، وفي عام 2011، بلغت معدلات الفقر إجمالاً 42.5 في المائة، ويعيش 14.6 في المائة من السكان في فقر مدقع، غير أن 63 في المائة من السكان في المناطق الريفية فقراء، ومنهم حوالي 26.6 في المائة فقراء مدقعون، وعلى الرغم من التقدم الكبير فإن الحد من الفقر لا يزال يُشكِّل تحدياً كبيراً.

4- يؤدي أصحاب الحيازات الصغيرة دوراً حاسماً في القطاع الزراعي لنيكاراجوا، ويمتلك 75 في المائة من المزارعين أقل من 3.5 هكتارات ولكنهم ينتجون 80 في المائة من الحبوب الأساسية و65 في المائة من المنتجات الحيوانية، وينتج المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة 56 في المائة من صادرات القطاع التي تشمل البن واللحوم والفول السوداني والسكر والسمسم والفاصولياء ومنتجات الألبان.

5- مما يعيق التنمية الزراعية في نيكاراغوا نقص البنية الأساسية والافتقار إلى القوة العاملة المؤهلة، والخدمات الأساسية، والنقل، وشملت العمالة غير الرسمية 75 في المائة من القوة العاملة الزراعية في عام 2016، غير أن العمالة في هذا القطاع شهدت ركوداً مقارنة بسائر القطاعات، مثل الصناعة والبناء والتجارة.

6- ازداد معدل الفقر الريفي في عام 2014 ((50.1 في المائة) ) بأكثر من ثلاثة أضعاف عن معدلاته في المناطق الحضرية، ويعيش 70 في المائة من الفقراء في الريف، وتزداد هذه النسبة بين الفئات المحرومة، مثل الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي.

7- يتأثر أداء القطاع الزراعي تأثراً كبيراً بتعرض نيكاراغوا للظواهر المناخية، وأوقعت الظواهر المناخية الشديدة في الماضي، مثل الأعاصير، أضراراً كبيرة بقطاع الزراعة، تدعم قروض الصندوق في نيكاراجوا جهود منظمات المزارعين والحكومة لزيادة النمو الشامل في قطاع الزراعة كأداة للحد من الفقر، وتهيئة فرص للعمل، وتحسين استهلاك الغذاء في الأُسرة وكذلك المساهمة في تحقيق الاستدامة وتكرار الممارسات الجيدة.

8- تحوَّلت مشروعات الصندوق من التركيز على الأمن الغذائي نحو نهج لتهيئة فرص العمل وتنمية قطاع الأعمال من خلال المشروعات الريفية الصغيرة، ثم تحوَّلت نحو التركيز على إدراج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأعمال اتجارية الأوسع والمنتجات المضافة القيمة، وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي: تيسير الحصول على الأصول والوصول إلى الأسواق والأنشطة المدرة للدخل وفرص العمل؛ زيادة إنتاجية العمالة من خلال الحوافز التي تُيسِّر الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا والخدمات التقنية والمالية؛ تحسين الاستدامة البيئية والمالية والمؤسسية.

9- تُمثِّل الزراعة في نيكاراغوا 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيها حوالي 40 في المائة من القوة العاملة، ويُنتج صغار المزارعين 90 في المائة من السلة الغذائية الأساسية، و65 في المائة من المنتجات الحيوانية، و56 في المائة من الصادرات الزراعية.

10- مما يُعيق تنمية الزراعة في نيكاراجوا الافتقار إلى البنية الأساسية والقوة العاملة المؤهلة والخدمات الأساسية والنقل، وفي عام 2016، شملت العمالة الرسمية 75 في المائة من القوة العاملة الزراعية، وقد استثمر الصندوق منذ عام 1980 ما مجموعه 148.3 مليون دولار أمريكي في 10 برامج ومشروعات متصلة بالتنمية الزراعية في نيكاراغوا استفاد منها 380 191 أسرة.