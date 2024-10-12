وزير الري يلتقي سكرتير عام إدارة المياه بالحكومة اليابانية لبحث تعزيز التعاون

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، سايتو هيرويكى سكرتير عام إدارة المياه بالحكومة اليابانية ، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال المياه والمناخ ، وذلك قبيل انطلاق فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع.

ورحَّب الدكتور سويلم بالسيد هيرويكى ، معربا عن تقديره لـ يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لما نلمسه دائما من تعاون متميز مع سيادتها فى مجال المياه والمناخ ، وهو ما تجلى فى رئاسة مصر واليابان المشتركة للحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذى عقد ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى شهر مارس ٢٠٢٣ .

ومن جانبه عبر هيرويكى عن شكره للدكتور سويلم، مشيرًا إلى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين لا سيما في مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور سويلم للتعاون البارز بين البلدين لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى، والذى تجلى فى "الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ"، مؤكدًا أهمية مواصلة المساعى المبذولة لتعزيز الرسائل الرئيسية الصادرة عن الحوار التفاعلي.

كما أشار للتنسيق المشترك بين البلدين خلال فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" الذى عقد فى بالى بإندونيسيا فى شهر مايو ٢٠٢٤ ، وأهمية مواصلة المجهودات المشتركة لتعزيز مكانة المياه والمناخ على الصعيد العالمى ، مشيرا لعقد جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه بعنوان "التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦" بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والسنغال بهدف مواصلة حشد الاهتمام الدولى بملف المياه والمناخ .

وفى ضوء دعم اليابان لمسار العمل رقم (٥) بمبادرة AWARe .. فقد أشار الدكتور سويلم لأهمية هذه المبادرة فى دعم الدول الافريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ ، مشيرا لانضمام ٣٠ دولة والعديد من المنظمات الدولية للمبادرة حتى الآن ، بالإضافة للإشارة لدور المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى فى تقديم التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة فى مجال التكيف مع تغير المناخ .

كما تم أيضاً مناقشة إمكانية تنظيم اجتماع مشترك بين مصر واليابان وبنك التنمية الإفريقي وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمناقشة سُبل توفير الدعم المالي المقترح لمساعدة الدول في إنشاء نظم للإنذار المبكر .

كما أشار الدكتور سويلم لوجود العديد من مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين مثل مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة الجارى تنفيذه بالتعاون مع اليابان ، والذى يأتى إستكمالاً لما تحقق خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف ، بالإضافة لمشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو، مشيرا لأهمية إعداد مذكرة تفاهم بين مصر واليابان فى مجال المياه تعكس كافة محاور التعاون الحالية والمستقبلية .



