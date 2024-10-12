لليوم الخامس على التوالي.. اتحاد السباحة يتلقى طلبات الترشح لانتخابات الدورة 2024-2028

واصل الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح لانتخابات الاتحاد الرياضية للدورة القادمة 2024 - 2028، لليوم الخامس على التوالي حيث كان قد تم فتح باب تلقي الطلبات يوم الثلاثاء الماضي .

ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة لمدة سبعة أيام، لينتهي بعد غد الاثنين على أن تقام الانتخابات يوم 15 نوفمبر المقبل.

وتشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئات يحق لها الانتخاب.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

الجدير بالذكر ان اللجنة الأولمبية المصرية تضم 29 اتحاد أولمبي هم: رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، السباحة، الرماية، التايكوندو، الخماسي الحديث، كرة اليد، الجمباز، كرة القدم، الفروسية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الدراجات، الملاكمة، التجديف، الشراع، الكانوي - الكاياك، القوس والسهم، ألعاب القوى، الجودو، كرة السلة، التنس الأرضي، الترايثلون، الهوكي، الريشة الطائرة، الرجبي، الجولف، وأخيرا الإسكواش بعد انضمام لعبة الاسكواش لدورة الألعاب الأولمبية بداية من الدورة الأولمبية 2028 التي تقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.