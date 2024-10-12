التنسيق الحضاري يحتفل باليوم العالمي للعمارة.. الاثنين المُقبل

ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة ندوة ومعرض بعنوان "حياة جديدة لتراث قديم: توجهات معاصرة لإعادة توظيف المباني التاريخية في مصر"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، احتفالاً باليوم العالمي للعمارة، وذلك بمركز الهناجر للفنون يوم الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة الخامسة مساء, بالتعاون التعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور اسامة طلعت, من خلال لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، مقررها الدكتور هابي حسني.

وتتناول الندوة والمعرض استعراض الممارسات المعاصرة وإعادة الاستخدام والتوظيف المتوافق لمباني التراث في تنمية المجتمع المحلي، وزيادة الوعي بالتراث المعماري من خلال نشاطاته والفعاليات الفنية والثقافية به، والتي تساعد على تحسين ورفع مستوى البيئة المعيشية وجودة الحياة العمرانية. والندوة والمعرض تواكب الاحتفاء بيوم العمارة العالمي والذي يحتفل به في الاثنين الأول من شهر أكتوبر.

ويتضمن البرنامج افتتاح المعرض في تمام الخامسة مساءً بقاعة آدم حنين، ويعقبه في تمام السادسة مساءً عقد الندوة بقاعة هدى وصفي؛ على أن يستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء 15 أكتوبر ٢٠٢٤.