حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه رؤى طاهر، على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات.
ليرتفع بذلك رصيد البعثة المصرية للكاراتيه فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة حاليا بإيطاليا إلى 4 ميداليات.
وكان قد حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات.
وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين
و توجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات.
البوابة سبورت
رؤى طاهر تضيف الميدالية الرابعة لمصر في بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا
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حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه رؤى طاهر، على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات.
حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه رؤى طاهر، على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات.