العراق يدين الاعتداء الإسرائيلي على "اليونيفيل" ويدعو لوقف إطلاق النار بلبنان

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، الاعتداء الإسرائيلي على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان.

وأعربت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي استهدف قوة (اليونيفيل)، وأسفر عن إصابة عدد من أفرادها، مؤكدة أن الاعتداءات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الإنساني والدولي، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على أهمية توفير الحماية الكاملة لجميع أفراد قوات حفظ السلام.

وجددت الوزارة تضامن العراق مع لبنان ضد استمرار هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية، مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بمسؤولياته لضمان احترام القانون الدولي وحماية قوات حفظ السلام ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.