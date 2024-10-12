وزير الري يلتقي رئيس المجلس العالمي للمياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لوى فوشون رئيس المجلس العالمى للمياه، وذلك قبيل انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الأفريقى التاسع.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء للتباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، متوجها بالشكر لـ فوشون على رعاية المجلس العالمى للمياه الشرفية للأسبوع.

ومن جانبه أعرب فاشون عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا باهتمام مصر بملف المياه وكونها أحد الدول المؤسسة للمجلس العالمى للمياه، مؤكدا حرص المجلس على تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم .

وأشار الدكتور سويلم لوجود العديد من الدول خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تعانى من الشح المائى، وهو ما يدفع لتعزيز دور المجلس العالمى لدعم إجراءات التعامل مع هذه التحديات .

واشار لأهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS لتعزيز التعامل الفعال مع تحديات المياه والغذاء فى العديد من دول العالم، بالإضافة للتأكيد على أهمية التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه ، شريطة انتهاج التقنيات التى تحقق أعلى مردود اقتصادي من عملية التحلية بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية ، بالإضافة للتوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وهو ما حققت فيه مصر نجاحات كبيرة دفعت العديد من دول العالم للاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال.

واستعرض مجهودات مصر فى دعم مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) والسعى لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية خلال رئاسة مصر الحالية للأمكاو، بالإضافة لما تمثله مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر فى مؤتمر COP27 لخدمة الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية ، مع تدشين مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي لخدمة الأشقاء الأفارقة.

كما أكد الدكتور سويلم على أهمية دور المجلس العالمى للمياه فى دعم المنتدى العالمي الحادى عشر للمياه والمزمع عقده بالمملكة العربية السعودية فى عام 2026.