أسيوط تحتفل بشبابها الواعد في أولمبياد مراكز الشباب.. صور

شهدت محافظة أسيوط منافسات قوية في الدور قبل النهائي لأولمبياد مراكز الشباب والمدارس لكرة القدم، التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وشهدت البطولة مشاركة أربعة فرق قوية من مختلف مراكز الشباب بالمحافظة. وبعد منافسات مثيرة، تأهل فريق مركز شباب نجع سبع إلى الدور النهائي.

أشاد أحمد السويفى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، بالمستوى الفني العالي الذي ظهر خلال المباريات، مؤكدًا على أهمية هذه الأنشطة في تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم.

وأكد السويفى أن أولمبياد مراكز الشباب يأتي في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالشباب وتوفير بيئة صحية ومحفزة لممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة.