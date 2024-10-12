ميقاتي يتحدث مع المبعوث الأمريكي ويلتقي مسئولا إيرانيا في محاولة لوقف إطلاق النار

تحدث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي عاموس هوشستين، بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

كما التقى ميقاتي رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.

ووفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، ناقش رئيس الوزراء اللبناني الجهود الجارية لتأمين وقف إطلاق النار وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

خلال لقاء مع قاليباف، في العاصمة اللبنانية بيروت، أكد ميقاتي أن أولوية الحكومة اللبنانية هي "العمل من أجل وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي وضمان أمن وسلامة لبنان وشعبه،" بحسب ما ذكرت الوكالة.

وفي حديثه إلى هوشستين عبر الهاتف، ركز رئيس الوزراء اللبناني على طرق وقف "المواجهات العسكرية" والمضي قدما في حل سياسي شامل على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2006 رقم 1701، والذي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.