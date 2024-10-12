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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خالد داود: نتنياهو يريد الإنهاء التام على حماس والقضاء على إمكانيات حزب الله

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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قال الكاتب الصحفي خالد داود مدير تحرير الأهرام ويكلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عملياته العسكرية، وارتكاب جرائمها سواء في غزة أو في لبنان في ظل غياب أي ضغط أمريكي على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف هذه الاعتداءات المتواصلة.

وأضاف «داود» خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الانتخابات الأمريكية المقبلة على الأعتاب، وأن بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة يعتبرون أن هذه هي فرصة لتوجيه الضربات سواء في غزة أو في لبنان لأنهم يعلمون جيدًا أن الإدارة الأمريكية الحالية وفي ظل وجود بايدن المعروف بإنحيازه المطلق لإسرائيل، أنه لن يقوم بممارسة أي ضغوط حقيقية عليه من أجل الحرب والاعتداءات والجرائم المرتكبة.

وأوضح أن نتنياهو يعتبر هذه الفرصة لتحقيق الأغراض في هذه الحروب وهي الإنهاء التام لحركة حماس والقضاء على أكبر ممكن من إمكانيات حزب الله، موضحا أن الوضع سيزداد توترًا مع توقع الضرب الإسرائيلية ضد إيران ردًا على قيام طهران بإطلاق مايزيد عن 180 صاروخ في طلع هذا الشهر.

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