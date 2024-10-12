وكيل الشباب والرياضة بأسيوط يلتقي منسقي الكيانات الشبابية

التقى أحمد السويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ظهر اليوم السبت بمكتبة بديوان المديرية بمنسقى الكيانات الشبابية بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين المديرية ودور الكيانات داخل محافظة أسيوط، بحضور عاطف محمد معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب.

جاء هذا اللقاء لمناقشة خطة عمل الكيانات الشبابية خلال الفترة القادمة داخل محافظة أسيوط، حيث وجه وكيل الوزارة بتفعيل دور الكيانات ليشمل العمل مع مختلف المؤسسات الحكومية داخل محافظة أسيوط، بحيث لا يقتصر دورهم على تنظيم فعاليات الشباب والرياضة فقط مع عدم التقصير فى دورهم الشبابي.

كما أكد، على أهمية الدور الذى يقوم به الشباب فى نشر الوعى وتوصيل رساله للمواطن بما يحدث حوله من تغيير، وتغيير الصورة السلبية التي تصل للمواطن من المصادر الغير موثوق فيها.

وأشار إلى أهمية ما يقدمه الشباب من مبادرات شبابية داخل محافظة أسيوط بما يسهم في تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة الشبابية التي يتم تنفيذها من خلال الوزارة والمحافظة، موضحاً الاهتمام الموجه من القيادة السياسية بالشباب ومشاركتهم في مختلف المشروعات التنموية والشبابية في ظل الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة فى تعظيم دور الشباب من خلال خلق قنوات اتصال لرؤى الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للنهوض بالمجتمع.

