بسبب الثأر.. شخص يطعن آخر بسلاح أبيض داخل محل بالفيوم

أصيب شخص بطعنة نافذة بالجسد إثر قيام شاب بالتعدي عليه بمنطقة حي الجون دائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة ثان الفيوم جاء مفاده ورود إشارة من مستشفى الفيوم العام باستقبالها شخص يدعى " سيد علي عبد الوهاب حسانين" 47 سنة، مصاب بطعنة في الجسد بإستخدام سلاح أبيض، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم إلى المستشفى.

وبسؤال المصاب، أكد أن شاب يدعى " م . ع، قد اعتدى عليه بسلاح أبيض (سكين) متسببا في إصابته بجرح خطير لخلافات سابقة فيما بينهما، بسبب الثأر.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة وقادة الرائد أحمد الهاين مفتش المباحث، وضم الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث القسم وبالتحري حول الواقعة وملابساتها تبين أنه نشبت مشاجرة بين الشخص المصاب ووالد الشاب، في الشهور القليله الماضية على أثرها لقي والد الشاب مصرعه في الحال، وتقرر حينها محاكمة الجاني، وقضت المحكمة بالحبس، وبعد انقضاء فترة العقوبة التي قررتها محكمة جنايات الفيوم، خرج الجاني من محبسه، وكان في انتظاره نجل المجني عليه عازماً على الأخذ بالثأر، فأخفى بين طيات ملابسه سلاح أبيض (سكين) وفور ان أبصر الشخص انهال عليه ضرباً بالسكين عازماً على إزهاق روحه، إلا أن إرادة الله حالت دون ذلك وأصيب بجرح فقط، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج اللازم، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بضبط الجاني ومباشرة التحقيق.