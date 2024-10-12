الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 28 شخصًا في غارتين إسرائيليتين على بلدتي المعيصرة وبرجا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 23 آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدتي المعيصرة وبرجا.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان- أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المعيصرة في قضاء كسروان، بعد ظهر اليوم، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة 9 آخرين بجروح.

وفي بيان آخر، أشارت الوزارة إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة برجا في قضاء الشوف.

وفي السياق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة دير بللا في أعالي منطقة البترون، بالإضافة إلى شن غارات على عدد من قرى قضاء صور، شملت دير قانون رأس العين والسماعية والحنية والقليلة وأطراف شمع.