حضور مكثف وانتظام للعملية التعليمية بكل أقسام كلية العلوم بنين أسيوط

شهد أسبوع الدراسة الثالث في كلية العلوم بنين بجامعة الأزهر بأسيوط، حضورًا مكثفًا وانتظامًا ملحوظًا من قبل الطلاب في جميع المحاضرات والسكاشن العملية.

وقد قام الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد الكلية، والدكتور أبو بكر عبد الهادى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لجميع الأقسام للتأكد من سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب.

وأعرب عميد الكلية عن سعادته بهذا المستوى من الانضباط والالتزام من قبل الطلاب، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرصهم على تحصيل العلم والتفوق.

كما أشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس في تقديم المادة العلمية بأعلى مستوى من الجودة، وحثهم على مواصلة تقديم الدعم للطلاب.

وشدد الدكتور عثمان على أهمية الاستفادة من المنظومة الإلكترونية للكتاب المدرسي، مؤكدًا أنها توفر للطلاب مصادر تعليمية متعددة ومتنوعة.

وأكد عميد الكلية أن هذا النجاح في بداية العام الدراسي هو نتيجة للجهود المشتركة بين إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ودعا الجميع إلى مواصلة هذا الالتزام لتحقيق أهداف الكلية في تخريج أجيال من العلماء المؤهلين.