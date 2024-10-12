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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"حزب الله" يقصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية.. وهجوم بالمسيرات على "عين مرغليوت"

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله اليوم السبت، قصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وأشار الحزب في بيان آخر أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على عين مرغليوت وإصابتها إصابة دقيقة.

ولفت الحزب إلى استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة خربة نفحًا بالصواريخ، وكذلك استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنتي "المنارة" و"مسكفعام" بقذائف المدفعية.

حزب الله قاعدة زوفولون لبنان الصواريخ هجوم جوي