الرئيس السيسي يفتتح محور بديل خزان أسوان الحر بالفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وشارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات افتتاح هذا المشروع القومى ضمن عدد من المشروعات الأخرى، والتى من أبرزها محطة قطارات صعيد مصر بمحافظة الجيزة والتى ستكون مخصصة لاستقبال قطارات الوجه القبلى حيث تضم موقف لنقل الركاب لجميع خطوط السيرفيس داخل القاهرة الكبرى، وأيضاً إلى المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى إرتباطها بالخط الثالث للمترو وللمونوريل والأتوبيسات الترددية.

فيما قام بإزاحة الستار على موقع المحور بأسوان اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود قاسم بالهيئة العامة للطرق والكبارى بوازة النقل.

من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود العظيمة التى قامت بها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لإنجاز هذا المشروع التنموى الهام فى ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ليكون من أكبر المشروعات فى القرن الـ 21 .

مشروع محور بديل خزان أسوان يضاف لسلسلة إنجازات الجمهورية الجديدة

وشدد على أن مشروع محور بديل خزان أسوان سيضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى مختلف قطاعات العمل العام .

تجدر الإشارة إلى أن مشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان قامت بتنفيذه وزارة النقل يبلغ طوله 5.4 كم، وعرضه 29 متراً بواقع ثلاث حارات مرورية لكل إتجاه، وشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل فى 2 كوبرى و 1 نفق ، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم، والمحور له أهمية كبيرة للمساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان القديم إلى المحور الجديد من أجل الحفاظ على الخزان القديم وإطالة عمره الإفتراضى ويعمل المشروع على خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل ، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، فضلاً عن تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية ، وتحقيق الربط بين شبكة الطرق بشرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة المنشودة ، كما تم تنفيذ المحور على النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابراً نهر النيل، والطريق الزراعي الغربى (القاهرة – أسوان) ، والربط على طريق أسوان / أبو سمبل، و تم مد المحور غرباً للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائى السريع.

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