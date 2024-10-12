عميد زراعة أزهر أسيوط يطمئن على سير الدراسة وانتظام الطلاب في الحضور

قام الدكتور مصطفى عبدالحميد أبوالعنين، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر بأسيوط، اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024، بجولة تفقدية شملت مختلف أقسام الكلية، وذلك في إطار حرص جامعة الأزهر على الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب،

ورافق ابوالعنين خلال الجولة عدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث قاموا بزيارة قاعات المحاضرات والمختبرات للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام الطلاب في حضور المحاضرات.

وأكد أبوالعنين خلال الجولة على أهمية الالتزام الأكاديمي من قبل الطلاب، وحثهم على بذل أقصى جهد لتحقيق التفوق والنجاح.

كما شدد ابو العنين على ضرورة الالتزام بالسلوكيات الحميدة والقيم الأخلاقية التي يتسم بها طلاب الأزهر الشريف.

من جانبه، أكد عميد الكلية على حرص إدارة الجامعة وإدارة الكلية على توفير كافة الإمكانيات التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز، مشيرًا إلى أن الجولة تأتي في إطار حرص الإدارة على التواصل المباشر مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم.

وفي ختام الجولة، تمنى الدكتور أبوالعنين لجميع الطلاب عامًا دراسيًا حافلاً بالنجاح والتفوق.