200 ألف مواطن في جباليا على حافة الموت

يواجه نحو 200 ألف مواطن في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة خطر الموت، إما نتيجة قصف الاحتلال والاستهداف المباشر أو بسبب الجوع والعطش، في ظل الحصار البري المستمر لليوم السابع على التوالي.

وقال الدفاع المدني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر جباليا منذ سبعة أيام، بينما السكان بلا ماء ولا طعام ولا مقومات للحياة.

وأضاف الدفاع المدني أن الاحتلال منع الطواقم الطبية والدفاع المدني من الحصول على الوقود والمستلزمات الطبية، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين المحاصرين.

وطالب الدفاع المدني المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها الإنساني لحماية المواطنين في جباليا.

ويشن جيش الاحتلال منذ سبعة أيام هجوماً برياً على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وطالب جيش الاحتلال اليوم السبت المواطنين في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم قسراً، بهدف توسيع عدوانه الذي بدأه في 6 أكتوبر الأول الجاري.

وطالب الاحتلال المواطنين في منطقة أطلق عليها "D5"، والتي تشمل جباليا النزلة شمال قطاع غزة وصولاً إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، بما فيها مناطق الصفطاوي، وأجزاء من حي الشيخ رضوان، بالإخلاء فورا عبر شارع صلاح الدين باتجاه المنطقة الإنسانية - على حد زعمه - جنوب القطاع.

وتشمل المنطقة المستهدفة أيضاً المآوي الموجودة فيها، حيث يقطن في هذه المناطق عشرات الآلاف من المواطنين، بالإضافة إلى الآلاف الذين نزحوا إليها من مخيم جباليا وبلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون مع بداية الاجتياح الإسرائيلي قبل أسبوع.