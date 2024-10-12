زينة تنتهي من "بنات الباشا" وتبدأ تصوير "الدشاش" قريبًا

انتهت النجمة زينة أول أمس من من تصوير باقي مشاهدها في فيلم “بنت الباشا” التي تقوم ببطولته، ويدور العمل حول عدد من قضايا المرأة ومعانتها بشكل إجتماعي ويشاركها البطولة ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي ونخبة من الفنانين إخراج ماندو العدل.

وعلى الجانب الآخر تستعد زينة خلال الأيام المقبلة لتصوير فيلم “الدشاش” الذي تشارك في بطولته مع النجم محمد سعد وسوف تبدأ تصويره قريباً خلال أيام، ويدور الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي بطولة محمد سعد، وزينة، وباسم سمرة، ونسرين طافش، ونسرين أمين، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ونخبة من النجوم تأليف جوزيف فكري إخراج سامح عبد العزيز.