ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زينة تنتهي من "بنات الباشا" وتبدأ تصوير "الدشاش" قريبًا

النجمة زينة
النجمة زينة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت النجمة زينة أول أمس من من تصوير باقي مشاهدها في  فيلم “بنت الباشا” التي تقوم ببطولته، ويدور العمل  حول عدد من قضايا المرأة ومعانتها بشكل إجتماعي ويشاركها البطولة ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي ونخبة من الفنانين إخراج ماندو العدل.

وعلى الجانب الآخر تستعد  زينة خلال الأيام المقبلة  لتصوير فيلم “الدشاش” الذي تشارك في بطولته مع النجم محمد سعد وسوف تبدأ تصويره قريباً خلال أيام، ويدور الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي بطولة محمد سعد، وزينة، وباسم سمرة، ونسرين طافش، ونسرين أمين، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ونخبة من النجوم تأليف جوزيف فكري إخراج سامح عبد العزيز.

زينة داخل كواليس فيلم بنات الباشا
زينة بنات الباشا الدشاش