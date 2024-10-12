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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يفتتح ويتفقد محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.. صور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، محطة قطارات صعيد مصر بشتيل الجديدة بالإضافة إلى افتتاح عدة مشروعات أخرى بوزارة النقل منها خط سكة حديد كفر داود- السادات ومشروع تطوير نظم الإشارات ببني سويف.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الدولة.
وجاءت أبرز المشروعات:
محطة قطارات صعيد مصر بشتيل - خط سكك حديد الفردان – بئر العبد
خط سكك حديد كفر داود – السلام - تطوير نظم اشارات على خط سكك حديد بني سويف أسيوط - المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة - محور بديل خزان أسوان - محور الزقازيق - كوبرى أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة - كوبرى جنبواى العلوى 
 

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