ندوة توعوية بقرية جرف سرحان بأسيوط لرفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة

نظمت محافظة أسيوط ندوة توعوية بقرية جرف سرحان، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتأثيرها على التنمية الشاملة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

جاءت هذه الندوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين. واستهدفت الندوة توعية الأهالي بأهمية تنظيم الأسرة والقيم والمفاهيم الحياتية الصحيحة، فضلاً عن تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.

وشارك في الندوة عدد كبير من المواطنين، وتم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالقضية السكانية وأثرها على حياة الفرد والمجتمع.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين جميع المؤسسات الحكومية والمدنية لتحقيق الأهداف المرجوة.