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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في تجدد قصف الاحتلال على لبنان

قصف طائرات الاحتلال
قصف طائرات الاحتلال على لبنان
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استشهد وأصيب العشرات، اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدات متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية، بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية، بلدات البرج الشمالي، والحنية، وباتوليه، وشمع، وصديقين، وبرعشيت، ودبل، والسلطانية، وطير حرفا، والقليلة، وطير دبا، والجبين، والصهيرة، ومعروب، وباريش، وزبقين، وصريفا، ومحرونة، والخيام، وابل السقي، والكفور، وقانا، والحوش، والغسانية، والدوير، والشرقية، والعديسة، والبازورية، وكوثرية السياد، والشعيتية، وعيتا الشعب، وزفتا، وسلعا، والنبطية، والنبي سيت، ورياق، وسرعين في جنوب لبنان والبقاع، وغارة على بلدة برجا بين مدينتي بيروت وصيدا، وأخرى على بلدة المعيصرة في جرود كسروان في جبل لبنان.

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