ندوات تثقيفية في سيناء للتعريف بالمبادرات الرئاسية وتعزيز الوعي الصحي

تمكن فريق الاعلام السكاني بمديرية الصحة بجنوب سيناء وبالإدارات الصحية من تقديم عدد 1256 ندوة تثقيفية في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والمبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

أُقيمت عدد 541 ندوة بواسطة الفرق الثابتة وعدد 715 ندوة من خلال الفرق المتحركة، وقد استفاد من هذه التوعية عدد 7327 أنثى وعدد 6603 ذكور، ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى عدد 13930 مواطنًا.

كما يقوم المشاركون في هذه الفعاليات بالترويج للخدمات المقدمة من المبادرات الرئاسية في المنشآت الحكومية والمدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية التابعة للأزهر الشريف، وروض الأطفال الحكومية والخاصة، وأيضًا في الشوارع والميادين العامة.

تقدم هذه المبادرات خدمات متنوعة تشمل المستشفيات المختلفة، وحدات الرعاية الأولية، وطب الأسرة، إلى جانب فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وكما تشمل المبادرات الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة المصرية، ورعاية الأم والجنين، ورعاية كبار السن، وعلاج سوء التغذية بين أطفال المدارس، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، وفحص المقبلين على الزواج، ودعم الصحة النفسية تحت شعار "صحتك سعادتك"، ومبادرة القضاء على فيروس C.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق أهداف رؤية الدولة نحو مجتمع صحي ومزدهر.

ونفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء. قام اليوم على حماده رئيس مركز ومدينة طور سيناء ، بجولتع المرورية اليومية على كافة الأعمال التي تتم داخل نطاق المدينة من تطوير وتجميل وعمليات رصف .

حيث تابع رئيس المدينة بتفقد أعمال تركيب البلدورات بشارع المخابرات وتسوية الرمال وزراعة النخيل والمساحات الخضراء خلف ال 60 وحدة ضمن تطوير منطقة المسرح الصيفى.

كما تابع رئيس المدينة قص وتقليم الأشجار والمساحات الخضراء بطريق الشهيد احمد حمدي وأعمال الدهانات للبلدورات والمطبات الصناعية أمام مدرسة الاهرام الرسمية للغات ، ثم إنتقل رئيس المدينة لمنطقة إذدواج الطريق أمام السوق الحضارى لمتابعة أعمال الرصف .